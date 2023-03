Sileri | il racconto choc del ministero durante il Covid | «Spie nell’ufficio e minacce Avvisai del pericolo | mi risposero con un gestaccio scaramantico»

(Di giovedì 16 marzo 2023) L’incredibile deposizione dell’ex ministro della Salute (oggi tornato a fare il medico) ai magistrati di Bergamo: «Comportamenti poco professionali e zero programmazione». La guerra con il capo di gabinetto di Speranza: «Mi nascondeva le riunioni e mi disse: contro di te ho documenti nel cassetto»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroVendramel : RT @Corriere: Sileri e il ministero durante il Covid: «Spie nell’ufficio e minacce. Avvisai del pericolo e mi fecero un gestaccio» https://… - Corriere : Sileri e il ministero durante il Covid: «Spie nell’ufficio e minacce. Avvisai del pericolo e mi fecero un gestaccio» - Luxgraph : Sileri, il racconto choc del ministero durante il Covid: «Spie nell’ufficio e minacce. Avvisai del pericolo, mi ris… -

... come era stato promesso dall'allora sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Ma nulla è più ... La solitudine e il vuoto di una mancata assistenza sono l'aspetto più drammatico di questo. ...... come era stato promesso dall'allora sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Ma nulla è più ... La solitudine e il vuoto di una mancata assistenza sono l'aspetto più drammatico di questo. ...

Sileri, il racconto choc del ministero durante il Covid: «Spie nell’ufficio e minacce. Avvisai del pericolo,... Corriere della Sera

Racconta dell’allora capo di gabinetto Goffredo Zaccardi ... Giusto per inquadrare il clima tra «alleati» nello stesso ministero. Sileri segnala che «a gennaio-febbraio 2020, almeno in una prima fase, ...L'ex viceministro Sileri torna all'attacco: "Tecnici del ministero Sembrava l'armata Brancaleone. Mancava qualcosa nella gestione dell'emergenza, mi lamentai per la mancanza di informazioni" ...