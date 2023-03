Sileri | il racconto choc del ministero durante il Covid | «Spie nell’ufficio e minacce Avvisai del pericolo | mi risposero con un gestaccio scaramantico»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psdf : Alla fine la sensazione che di Pierpaolo Sileri ci si poteva fidare, e di Speranza no, era corretta: - raphaelangellll : Sileri, il racconto choc del ministero durante il Covid: «Spie nell’ufficio e minacce. Avvisai del pericolo, mi ris… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Sileri e il ministero durante il Covid: «Spie nell’ufficio e minacce. Avvisai del pericolo e mi fecero un gestaccio» https://… - Italia_Notizie : Sileri, il racconto choc del ministero durante il Covid: «Spie nell’ufficio e minacce. Avvisai del pericolo, mi ris… - WillyWallyIta : Tutto bene dalle parti del #PD? La deposizione di #Sileri farà venire dei bei mal di pancia a #Speranza & C. Siler… -

... come era stato promesso dall'allora sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Ma nulla è più ... La solitudine e il vuoto di una mancata assistenza sono l'aspetto più drammatico di questo. ...... come era stato promesso dall'allora sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Ma nulla è più ... La solitudine e il vuoto di una mancata assistenza sono l'aspetto più drammatico di questo. ...

Sileri, il racconto choc del ministero durante il Covid: «Spie nell’ufficio e minacce. Avvisai del pericolo,... Corriere della Sera

Racconta dell’allora capo di gabinetto Goffredo Zaccardi ... Giusto per inquadrare il clima tra «alleati» nello stesso ministero. La task force Sileri segnala che «a gennaio-febbraio 2020, almeno in ...Racconta dell’allora capo di gabinetto Goffredo Zaccardi ... Giusto per inquadrare il clima tra «alleati» nello stesso ministero. Sileri segnala che «a gennaio-febbraio 2020, almeno in una prima fase, ...