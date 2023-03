Siccità-Dal Bosco: condivido le parole del Direttore dell’ANBI (Di giovedì 16 marzo 2023) Siccità-Dal Bosco (Federbim): condivido pienamente le parole del Direttore Generale dell’ANBI Siccità-Dal Bosco: “La crisi idrica non può essere un fattore disgregante, in questi periodi di difficoltà l’imperativo deve essere la coesione” a parlare è Tommaso Dal Bosco, Direttore Generale della Federbim, la Federazione nazionale dei Consorzi di bacino imbrifero montano -realtà che rappresenta 68 consorzi Bim e oltre 2.200 Comuni montani. E continua “Ho letto con enorme attenzione le parole rilasciate da Massimo Gargano, Direttore Generale dell’ANBI, e non posso fare altro che plaudire il suo intervento: serve una totale connessione tra tutti i comparti colpiti da ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)-Dal(Federbim):pienamente ledelGenerale-Dal: “La crisi idrica non può essere un fattore disgregante, in questi periodi di difficoltà l’imperativo deve essere la coesione” a parlare è Tommaso DalGenerale della Federbim, la Federazione nazionale dei Consorzi di bacino imbrifero montano -realtà che rappresenta 68 consorzi Bim e oltre 2.200 Comuni montani. E continua “Ho letto con enorme attenzione lerilasciate da Massimo Gargano,Generale, e non posso fare altro che plaudire il suo intervento: serve una totale connessione tra tutti i comparti colpiti da ...

