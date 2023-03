SIAE rifiuta proposta unilaterale di Meta | basta musica italiana su Facebook e Instagram

(Di giovedì 16 marzo 2023)lo dice chiaramente, hato ladiper l’utilizzo dinelle app social“per ottenere risparmi a danno dell’industria creativa“.di proprietà di, società di Mark Zuckerberg, è priva di licenza per l’utilizzo delladal primo gennaio del 2023 e ora dovrà rimuovere i brani degli autori ed editoridalle sue piattaforme. Mark Zuckerberg sa tutto di te che non hai mai usatoI branirimossi daLa ...

Il motivo per cui SIAE rifiuta di accettare l'accordo unilaterale di Meta è rappresentato da quella che viene definita una mancata valutazione trasparente e condivisa dell'effettivo valore del repertorio. SIAE si è dichiarata pienamente disponibile a sottoscrivere una licenza per il corretto utilizzo dei contenuti tutelati, ma rifiuta di accettare imposizioni da un soggetto che sfrutta la sua posizione dominante.

