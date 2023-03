Siae-Meta, salta l’accordo. Facebook e Instagram, ora post e stories senza musica (Di giovedì 16 marzo 2023) C’è aria di tempesta sui social. La holding Meta, proprietaria di Facebook e Instagram (oltre che di Whatsapp), riporta la notizia del mancato accordo con Siae. Ciò implica che, d’ora in poi, la musica tutelata dalla Società non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social del gruppo di Mark Zuckerberg. “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae – si legge in una nota di Meta – . La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all’interno della nostra libreria musicale”. In sostanza non si potranno più corredare post, reel e storie ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 marzo 2023) C’è aria di tempesta sui social. La holding, proprietaria di(oltre che di Whatsapp), riporta la notizia del mancato accordo con. Ciò implica che, d’ora in poi, latutelata dalla Società non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social del gruppo di Mark Zuckerberg. “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con– si legge in una nota di– . La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorioall’interno della nostra libreriale”. In sostanza non si potranno più corredare, reel e storie ...

