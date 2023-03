Si registra la prima puntata del serale di Amici | anticipazioni ed eliminati del 18 marzo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 marzo 2023) Siladeldidi Maria De Filippi. Tutto è pronto per la prossima fase del talent show Mediaset che entra nelsabato 18, data in cui è atteso il primo appuntamento su Canale 5. Ildioccupa laserata del sabato e si dà il cambio con C’è Posta Per Te, la cui ultimaè andata in onda sabato scorso. Adesso tutto è pronto per le sfide di canto e di ballo che porteranno i 15 ragazzi dela competere fino alla finalissima. Solo uno di loro sarà il vincitore di22. Le squadre deldiTre squadre aldi ...