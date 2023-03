“Si è suicidato” Choc nel mondo vip | trovato morto a 35 anni | la scoperta della polizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un’immensa tragedia ha sconvolto ildei vip. Il personaggio famoso in questione è statosenza vita e avanza di ora in ora l”ipotesi più agghiacciante, ovvero che abbia deciso di suicidarsi. Serviranno ulteriori elementi a confermare questa teoria, ma gli investigatori stanno andando sempre più verso questa direzione. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco, compresi i suoi tantissimi fan che lo seguivano sui social. A perdere la vita è stato Jeff Thomas,ad appena 35in modo drammatico. Il gesto insano sarebbe stato compiuto nelle scorse ore, come confermato dai colleghi di TMZ. Jeff Thomas sarebbeper una decisione deliberata del 35enne. Allo stato attuale non ci sono moltissime notizie sulla dipartita del giovane, che non era affatto prevedibile. Il suo cadavere ...