"Sì, è lei". Elly Schlein? La mazzata senza precedenti di De Masi | Video (Di giovedì 16 marzo 2023) "C'erano due donne al posto di due uomini, credo che sia la prima volta nella storia repubblicana": Domenico De Masi, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, ha commentato il primo confronto in aula tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. "Schlein è la leader dell'opposizione e non solo del Pd?", gli ha chiesto a un certo punto la conduttrice. E lui ha risposto: "Di fatto in questo momento lo è, magari può cambiare col tempo, però è un momento in cui tutti i media sono su di lei, i giornali internazionali parlano prevalentemente di lei". Continuando a parlare del confronto tra la premier e la dem, il sociologo ha spiegato: "La contrapposizione è interessante perché è totale, tra le due donne c'è una differenza enorme. Io ho letto con molta attenzione l'autobiografia della Meloni, ne viene fuori ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) "C'erano due donne al posto di due uomini, credo che sia la prima volta nella storia repubblicana": Domenico De, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, ha commentato il primo confronto in aula tra Giorgia Meloni ed. "è la leader dell'opposizione e non solo del Pd?", gli ha chiesto a un certo punto la conduttrice. E lui ha risposto: "Di fatto in questo momento lo è, magari può cambiare col tempo, però è un momento in cui tutti i media sono su di lei, i giornali internazionali parlano prevalentemente di lei". Continuando a parlare del confronto tra la premier e la dem, il sociologo ha spiegato: "La contrapposizione è interessante perché è totale, tra le due donne c'è una differenza enorme. Io ho letto con molta attenzione l'autobiografia della Meloni, ne viene fuori ...

