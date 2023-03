Sì del Cdm: il Ponte sullo Stretto si farà. Salvini esulta: "Giornata storica" (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento relativo al Ponte sullo Stretto di Messina. Il Monistero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che "si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali". Il nuovo iter autorizzativo "dovrà bollinare il Ponte strallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all'occhiello dell'arte ingegneristica italiana". esulta il ministro Matteo Salvini: "È una Giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta l'Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere questo Consiglio dei ministri approva il Ponte che unisce la Sicilia al resto dell'Italia e all'Europa", afferma il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento relativo aldi Messina. Il Monistero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che "si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali". Il nuovo iter autorizzativo "dovrà bollinare ilstrallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all'occhiello dell'arte ingegneristica italiana".il ministro Matteo: "È unanon solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta l'Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere questo Consiglio dei ministri approva ilche unisce la Sicilia al resto dell'Italia e all'Europa", afferma il ...

