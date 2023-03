Sì all'Autonomia: Calderoli fa centro, svolta per l'Italia (Di giovedì 16 marzo 2023) Il ministro Roberto Calderoli ha fatto centro. La Lega esulta per il via libera del Cdm all' Autonomia differenziata. "Un altro passo avanti verso l' Autonomia: stasera il ddl sull' Autonomia regionale differenza ha avuto il via libera definitivo unanime dal Consiglio dei ministri, rispettando la tempistica prefissata. Complimenti al Governo e al ministro Roberto Calderoli: ora tocca al Parlamento ma faremo in fretta perchè l' Autonomia non può più aspettare!", dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "È stato detto, è stato fatto: il ministro Calderoli è intervenuto sul testo dell' Autonomia differenziata e introdotto all'articolo 9 il principio di insularità nel testo approvato nel Cdm di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Il ministro Robertoha fatto. La Lega esulta per il via libera del Cdm all'differenziata. "Un altro passo avanti verso l': stasera il ddl sull'regionale differenza ha avuto il via libera definitivo unanime dal Consiglio dei ministri, rispettando la tempistica prefissata. Complimenti al Governo e al ministro Roberto: ora tocca al Parlamento ma faremo in fretta perchè l'non può più aspettare!", dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "È stato detto, è stato fatto: il ministroè intervenuto sul testo dell'differenziata e introdotto all'articolo 9 il principio di insularità nel testo approvato nel Cdm di ...

Ok del Consiglio dei ministri all'Autonomia. Calderoli: 'Ora l'esame in Parlamento' Il Consiglio dei ministri ha dato il via libero all'Autonomia differenziata. Ad annunciarlo è il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli . 'C'è il via libera definitivo e unanime del Consiglio dei ministri all'Autonomia ...