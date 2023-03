Short track | Campionati Italiani Assoluti 2023 | a Torino Sighel per la rivincita con Spechenhauser

(Di giovedì 16 marzo 2023) Si disputeranno sabato 18 e domenica 19 marzo idi: al PalaGhiaccio Tazzoli disi assegneranno i titoli senior sia al maschile che al femminile. Previste gare sulle tre distanze canoniche (500, 1000 e 1500) e la staffetta mista. Questo l’ordine delle gare: sabato 18 alle ore 13.00 il via con i 1500 metri, a seguire si disputeranno i 500 metri. Domenica 19, invece, si inizierà alle ore 08.30 con i 1000 metri, a seguire andranno in scena le fasi finali della staffetta mista. Pietroandrà a caccia dellacontro Lucache lo scorso anno vinse in rimonta nell’edizione 2022 disputata a Bormio. Arianna Valcepina, invece, dovrà guardarsi da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : Pietro Sighel superstar dello short track! ???? ?? 1500 metri ?? 500 metri ?? Staffetta mista ?? Staffetta maschile Dop… - ItaliaTeam_it : PIETRO IL GRANDE! ???? Rivivi la spettacolare impresa di Sighel nella finale dei 500 metri a Seoul. Un oro Mondiale… - ItaliaTeam_it : PIETROROOOOOOOOOOO ???? Un fenomenale Sighel è campione del mondo dei 500 metri ai Mondiali di short track di Seoul!… - solops : Torino è pronta per i Campionati Italiani Assoluti di Short Track - quotidianopiem : Torino è pronta per i Campionati Italiani Assoluti di Short Track -

... ricordo, ad esempio, i recenti successi di Pietro Sighel ai mondiali di. Stiamo, inoltre, lavorando " ha detto ancora Fugatti " per il grande appuntamento delle Olimpiadi e delle ...Torino capitale dello. Fari puntati su sabato 18 e domenica 19 marzo, in un fine settimana nel quale il PalaGhiaccio Tazzoli ospiterà i Campionati Italiani Assoluti che assegneranno i titoli per la categoria ...Oggi pomeriggio, quando, sulla spiaggia, si sfideranno i piccoli futuri campioni della MTB in una gara di. Un piccolo gesto da parte del GS Loabikers, […] Navigazione articoli Oggi ...

Short Track, presentati a Torino i Campionati Italiani Assoluti 2023 FISG

