Shoah | a Roma verrà istituito museo Sangiuliano | “Atto doveroso”

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – E' stato approvato durante il Cdm il disegno di legge recante l'istituzione del museo nazionale della Shoah. Secondo quanto si apprende, per la realizzazione del museo verranno stanziati dieci milioni di euro. "Il museo della Shoah è presente in tutte le grandi capitali d'Europa e mi sembrava doveroso– afferma il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, lasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm – che si realizzasse anche nel nostro Paese. In appena tre mesi siamo riusciti a predisporre il provvedimento che è stato approvato questa sera dal Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per cominciare a realizzare nella nostra capitale, a Roma, il museo dell'olocausto".

L'impegno era stato preso anche dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano poco più di un mese fa e il Consiglio dei ministri ha dato il via libera: Roma avrà il suo Museo della Shoah. Una storia che ormai ha vent'anni, dall'annuncio a oggi, e che però sembra finalmente arrivata a una svolta. Di certo, per il momento, c'è un progetto di Luca Zevi.

Via libera al Museo della Shoah a Roma, atteso da 20 anni - Politica Agenzia ANSA

A queste novità si aggiungono, tra le altre, l'approvazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata e l'istituzione del Museo nazionale della Shoah a Roma.