Shoah | a Roma verrà istituito museo Sangiuliano | “Atto doveroso”

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stato approvato durante il Cdm il disegno di legge recante l’istituzione delnazionale della. Secondo quanto si apprende, per la realizzazione delverranno stanziati dieci milioni di euro. “Ildellaè presente in tutte le grandi capitali d’Europa e mi sembrava– afferma il ministro della Cultura Gennaro, lasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm – che si realizzasse anche nel nostro Paese. In appena tre mesi siamo riusciti a predisporre il provvedimento che è stato approvato questa sera dal Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per cominciare a realizzare nella nostra capitale, a, il...

Ok del Cdm al museo della Shoah a Roma Agenzia ANSA

Il sostegno affinché Roma abbia finalmente un museo della Shoah speriamo rappresenti un impulso per risposte definitive sulla sua realizzazione, che auspichiamo sia celere. Servono tempi certi e ...È stato approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge recante l'istituzione del museo nazionale della Shoah in Roma. A quanto si apprende, sono stati stanziati 10 milioni di euro per la ...