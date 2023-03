Shazam! Furia degli Dei | il cinecomic DC al cinema da oggi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 marzo 2023), giovedì 16 marzo, è il gran giorno,Dei arriva finalmente neiitaliani per riproporre le avventure dell'esilarante Supereroe interpretato da Zachary Levi. Da16 marzo il pubblico italiano può tornare a urlare la parola magica "" per sognare insieme agli eroi della saga DC. Arriva neiitalianiDei, secondo capitolo della saga fumettistica diretta da David F. Sandberg. In occasione dell'uscita aldiDei, distribuito da Warner Bros. Pictures a partire da giovedì 16 marzo, cogliamo l'occasione per fornire le principali informazioni sul ...