Serie A | L’undici più ‘internazionale’ del Milan | senza italiani per la prima volta nella sua storia

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-14 07:38:16 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: lLatende sempre a ripetersi. L’attuale Football Club Internazionaleo vide la luce il 9 marzo 1908 al ristorante ‘Orologio’, in Piazza del Duomo, alle 23:30. È stata fondata da 44 membri dissidenti dell’alloraFootball & Cricket Club (ora) che si ribellò la decisione della Federazione Italiana di vietare ai club di reclutare giocatori stranieri oltre a quelli che già avevano in organico. Da qui l’origine del nome Internazionale. Bene, 115 anni e quattro giorni dopo, Ilha presentato i suoi undici più ‘internazionali’. Stefano Pioli è partito titolare contro la Salernitana (1-1) per un undici ...