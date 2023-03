Serie A, gli arbitri della 27ma giornata: Lazio-Roma a Massa. Inter-Juventus a Chiffi (Di giovedì 16 marzo 2023) Manca sempre meno alla 27ma giornata di Serie A. Il prossimo turno della massima Serie italiana partirà venerdì nel tardo pomeriggio con la sfida tra Sassuolo e Spezia, affidata all’arbitro Ghersini. Sempre venerdì sarà il turno invece di Atalanta-Empoli. La Dea vorrà ritornare a corre dopo le ultime 4 deludenti partite e servirà una super gara contro una squadra tosta. La direzione della gara spetterà al signor Dionisi. Nella giornata di sabato 18 marzo invece, spazio a tre gare. Alle 15.00 il Monza ospiterà all’Interno del proprio stadio la Cremonese di Ballardini. Alle 18.00, sempre sabato, la Salernitana di Paulo Sousa all’Arechi, aprirà le porte al Bologna di Thiago Motta. Una sfida Interessantissima con i felsinei pronti a fare ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Manca sempre meno alladiA. Il prossimo turnomassimaitaliana partirà venerdì nel tardo pomeriggio con la sfida tra Sassuolo e Spezia, affidata all’arbitro Ghersini. Sempre venerdì sarà il turno invece di Atalanta-Empoli. La Dea vorrà ritornare a corre dopo le ultime 4 deludenti partite e servirà una super gara contro una squadra tosta. La direzionegara spetterà al signor Dionisi. Nelladi sabato 18 marzo invece, spazio a tre gare. Alle 15.00 il Monza ospiterà all’no del proprio stadio la Cremonese di Ballardini. Alle 18.00, sempre sabato, la Salernitana di Paulo Sousa all’Arechi, aprirà le porte al Bologna di Thiago Motta. Una sfidaessantissima con i felsinei pronti a fare ...

