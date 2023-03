Serie A: Diego Maradona Junior si dimette da allenatore del Napoli United (Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-15 15:40:18 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Diego Armando Maradona Junior si è dimesso da allenatore del Napoli United dopo quattro mesi di mancato pagamento che sono stati troppo per il figlio del famoso calciatore argentino, che ha assicurato di non poter restare “fermo di fronte a tanta ingiustizia”. “Com’è strano avere una passione, farne il proprio lavoro, allenarsi, impegnarsi ogni giorno e non essere pagati”, ha detto enfaticamente in un comunicato sul suo account Instagram ufficiale. Maradona Junior ha preso in carico nel 2021 la panchina del Napoli United, squadra dilettantistica che nasce nel 2009 con l’obiettivo di creare e promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport coinvolgendo ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-15 15:40:18 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Armandosi è dimesso dadeldopo quattro mesi di mancato pagamento che sono stati troppo per il figlio del famoso calciatore argentino, che ha assicurato di non poter restare “fermo di fronte a tanta ingiustizia”. “Com’è strano avere una passione, farne il proprio lavoro, allenarsi, impegnarsi ogni giorno e non essere pagati”, ha detto enfaticamente in un comunicato sul suo account Instagram ufficiale.ha preso in carico nel 2021 la panchina del, squadra dilettantistica che nasce nel 2009 con l’obiettivo di creare e promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport coinvolgendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : 'Per Diego': i turisti stranieri tifano Napoli, la dedica speciale per Maradona - sportli26181512 : 'Per Diego': i turisti stranieri tifano #Napoli, la dedica speciale per #Maradona: I tifosi che affollano le vie pa… - teoocchiuto : C’è della foto in questa poesia. Diego Lopez che marca Nakamura, quella maglia, quel pallone. La Serie A. Che scat… - Massimocol75 : RT @federtennis: ???? Diego e Matteo sono le prime due teste di serie del Challenger 175 di Phoenix! ?? Segui in diretta su #SuperTenniX tutte… - SportFramesit : ???? Diego e Matteo sono le prime due teste di serie del Challenger 175 di Phoenix! ?? Segui in diretta su… -