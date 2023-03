Serale Amici 22, anticipazioni registrazione oggi 16 marzo: ospiti ed eliminati di sabato 18 marzo 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) Sembrava così lontano quando il programma ha preso il via a settembre, ma il Serale di Amici è arrivato. E ora i giovani talenti, tra cantanti e ballerini, dovranno continuare a mettersi alla prova, tra sfide e gare continue. Solo uno di loro, infatti, trionferà e prenderà il posto del cantante Luigi Strangis, che ha sbaragliato tutti nella scorsa edizione. Dopo mesi e mesi di buste rosse e giudizi, tra non poche discussioni, la fase finale del programma di Maria De Filippi ha preso il via. E oggi è stata registrata la prima puntata, quella che, salvo cambiamenti del palinsesto, verrà trasmessa sabato 18 marzo, in prima serata. Cosa succederà nella prima puntata del Serale di Amici di sabato 18 marzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Sembrava così lontano quando il programma ha preso il via a settembre, ma ildiè arrivato. E ora i giovani talenti, tra cantanti e ballerini, dovranno continuare a mettersi alla prova, tra sfide e gare continue. Solo uno di loro, infatti, trionferà e prenderà il posto del cantante Luigi Strangis, che ha sbaragliato tutti nella scorsa edizione. Dopo mesi e mesi di buste rosse e giudizi, tra non poche discussioni, la fase finale del programma di Maria De Filippi ha preso il via. Eè stata registrata la prima puntata, quella che, salvo cambiamenti del palinsesto, verrà trasmessa18, in prima serata. Cosa succederà nella prima puntata deldidi18...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamematto : amici di maria che continua ad andare avanti ed è già al serale della 22esima edizione la mia mente : - AmiciUfficiale : Giuseppe Giofrè è uno dei giudici del Serale di #Amici22 in onda da sabato 18 Marzo in prima serata su Canale 5 - CorriereCitta : #Serale #Amici 22, anticipazioni registrazione oggi 16 marzo: ospiti ed eliminati di sabato 18 marzo 2023 #amici22… - AdaPerdono : RT @AmiciseraleA: ?????? Una parte del pubblico è già in attesa fuori dallo studio del Serale di Amici #Amicispoiler #Amici22 ?????? - sonodoraa : RT @AmiciseraleA: ?????? Una parte del pubblico è già in attesa fuori dallo studio del Serale di Amici #Amicispoiler #Amici22 ?????? -