Selvaggia Lucarelli smaschera Fedez e la beneficenza con le uova di Pasqua | «Lui guadagna tre volte»

(Di giovedì 16 marzo 2023)è tornata a parlare del casoe delle suedibrandizzate. Come ricordiamo, qualche settimana fa, la giornalista aveva aperto un’inchiesta sui guadagni che il rapper percepirebbe dalla vendita di queste; in quel caso, il marito di Chiara Ferragni si era giustificato asserendo della sua più totale trasparenza in merito,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : I peluche lanciati sulle auto blu a Cutro al passaggio dei ministri sono stati un gesto potente e simbolico. Sono i… - PiazzapulitaLA7 : Meloni a Cutro è andata perché ha capito che la sua assenza era stata pesante. Dice che porta il fare. Ma più che… - PiazzapulitaLA7 : Milano è passata da essere la città dei sogni alla città del mercato delle case dopato, dove a soffrire di più è il… - geroger59 : @stanzaselvaggia Non credo che Selvaggia Lucarelli abbia fatto tutta quella fila per i taxi!!! - StefanoAlbert20 : @Fra8882 Io lo farei scegliere a Selvaggia Lucarelli -

Il rapper, dopo lo scambio di battute piuttosto acceso condi qualche giorno fa, ha voluto dare delle spiegazioni ai suoi followers, chiarendo a chi vorrà acquistare le sue uova a ...è solita esprimersi su varie tematiche sul proprio profilo Instagram , che riguardino la politica o il gossip, la giornalista non utilizza mezzi termini per dire ciò che pensa e ...Nuovo capitolo della guerra Instagram tra Fedez e. Qualche settimana fa la giornalista del Fatto quotidiano aveva criticato l'iniziativa benefica per i bambini delle Uova di Pasqua firmate Fedez, criticando la poca trasparenza ...

Selvaggia Lucarelli e la dura verità sui social: «Più mostri e meno esiste». Il post criptico: cosa vuole dire leggo.it

Il Foglio si è chiesto se «Milano è diventata un brand di lusso che i milanesi non possono più permettersi». Selvaggia Lucarelli è scatenata, due articoli sul Fatto Quotidiano e un post su Instagram ...Fin qui tutto ok, se non fosse che Selvaggia Lucarelli, come già successo con il pandoro rosa di Chiara Ferragni, aveva sollevato dei dubbi in merito alle modalità con cui si sarebbe sviluppata la ...