Selena Gomez ha inviato ad Austin Butler una vecchia foto dei tempi di I maghi di Waverly (Di giovedì 16 marzo 2023) «Me l'ha mandata dicendo: “Wow, ti ricordi di questo?”» , ha raccontato l'attore di Elvis a Vanity Fair Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 marzo 2023) «Me l'ha mandata dicendo: “Wow, ti ricordi di questo?”» , ha raccontato l'attore di Elvis a Vanity Fair

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ballando al ritmo delle note di Calm Down di Rema e Selena Gomez. È la nuova forma di protesta delle ragazze che si… - TAKEASTEPB4CK : Tutti voi italiani che pronunciate il cognome di Selena come “Gomets” invece di “Gomez” siete dei disadattati mai visti ma proprio ottusi - munchjld : figa ne ho i coglioni pieni di tweet su hailey e selena gomez - yowsel : Trovato in tl questa foto?? anche oggi non mi sono svegliata Selena Gomez - Italia_Notizie : Selena Gomez senza trucco, 1 milione di like in pochi minuti: trionfa la normalità -