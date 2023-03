Sei italiane su sette ai quarti di finale in Europa: Lazio unica eliminata (Di giovedì 16 marzo 2023) Un bilancio decisamente positivo quello dell’Italia per quanto riguarda gli ottavi di finale delle coppe europee. In Champions League Milan, Inter e Napoli hanno raggiunto i quarti, rendendo il nostro paese il più rappresentato al terzultimo turno della coppa dalle grandi orecchie. Non accadeva dal 2006 che tre squadre italiane raggiungessero i quarti di Champions. In Europa League sia Roma che Juventus hanno centrato l’accesso al prossimo turno, eliminando Real Sociedad e Friburgo, mentre in Conference League la Fiorentina ha steso il Sivasspor. Solo una squadra ha concluso il suo cammino agli ottavi di finale: la Lazio di Maurizio Sarri, infatti, è stata eliminata dall’AZ Alkmaar, vincitore per 2-1 sia all’andata che al ritorno. Una delusione per i ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Un bilancio decisamente positivo quello dell’Italia per quanto riguarda gli ottavi didelle coppe europee. In Champions League Milan, Inter e Napoli hanno raggiunto i, rendendo il nostro paese il più rappresentato al terzultimo turno della coppa dalle grandi orecchie. Non accadeva dal 2006 che tre squadreraggiungessero idi Champions. InLeague sia Roma che Juventus hanno centrato l’accesso al prossimo turno, eliminando Real Sociedad e Friburgo, mentre in Conference League la Fiorentina ha steso il Sivasspor. Solo una squadra ha concluso il suo cammino agli ottavi di: ladi Maurizio Sarri, infatti, è statadall’AZ Alkmaar, vincitore per 2-1 sia all’andata che al ritorno. Una delusione per i ...

