Secondo finalista Grande Fratello Vip 7, Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Onestini: chi va in finale? Risultati dei sondaggi (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi andrà in finale tra Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Onestini? Questa volta cambia la domanda dei sondaggi del Grande Fratello Vip poiché nella puntata di giovedì 16 marzo sarà svelato il Secondo finalista della settima edizione, derivante proprio dal televoto aperto in questa ultima puntata del reality. Secondo finalista Grande Fratello Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi andrà intra? Questa volta cambia la domanda deidelVip poiché nella puntata di giovedì 16 marzo sarà svelato ildella settima edizione, derivante proprio dal televoto aperto in questa ultima puntata del reality.Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Laurilau98 : RT @Giugiu1185: Anticipazioni mattino 5: -dolce sorpresa per Andrea e Micol -elezione secondo finalista #oriele - MeryDolcezza : Anticipazioni mattino cinque: sorpresa per Andrea e MICOOL secondo finalista ?? Votiamo Micol la Nostra PIASTRA Gir… - Claudiia_A33 : RT @Giugiu1185: Anticipazioni mattino 5: -dolce sorpresa per Andrea e Micol -elezione secondo finalista #oriele - Eccall3 : anticipazioni Mattino cinque: -ultimo doppio appuntamento settimanale -dolci sorprese per Andrea e Micol -si scop… - martiiins05 : Anticipazioni mattino 5: -ultima puntata di giovedì -sorpresa per Micol e Andrea -il secondo finalista #gfvip… -