Scuole italiane all’estero, D’Aprile (Uil Scuola): “Perché non vengono gestite anche dal ministero dell’Istruzione e del Merito?” (Di giovedì 16 marzo 2023) "Da anni sosteniamo l'esigenza di creare una cabina di regia tra i diversi ministeri - MIM, MAECI e MIC - che possa coordinare in modo efficace e sinergico tutti gli strumenti della promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo anche al fine di rafforzare il settore delle Scuole italiane all’estero": così Giuseppe D'Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 marzo 2023) "Da anni sosteniamo l'esigenza di creare una cabina di regia tra i diversi ministeri - MIM, MAECI e MIC - che possa coordinare in modo efficace e sinergico tutti gli strumenti della promozione della lingua e della cultura italiana nel mondoal fine di rafforzare il settore delle": così Giuseppe D'Aprile, segretario generale della UilRua. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Scuole italiane all’estero, D’Aprile (Uil Scuola): “Serve una cabina di regia. Perché non vengono gestite dal minis… - Agenparl : Scuole italiane all'estero COM #Uil - - antoniolucascot : RT @MatteoPugliese: Chissà se il #FattoQuotidiano così solerte nel denunciare una presunta “militarizzazione delle aule” italiane scriverà… - alto_adige : Buon giovedì, oggi in prima pagina sull'Alto Adige: - ragazzino pestato dai bulli a Fortezza - sugli sci con Isold… - ale_graziadei : 'Nella gran parte delle scuole e delle università italiane seguire una dieta vegetariana o vegana non è la norma, è… -