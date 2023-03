Scuola, Zangrillo: “Altri 300 milioni per aumenti al personale” (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il lavoro congiunto con il ministero dell’Istruzione e delle Finanze ci ha permesso di rendere disponibili Altri 300 milioni di euro per la valorizzazione del personale scolastico, circa un milione di addetti”. Lo annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, commentando l’integrazione dell’atto di indirizzo dell’accordo sottoscritto con i sindacati lo scorso 10 novembre in tema di aumento delle retribuzioni del personale scolastico. “Si tratta di un atto estremamente significativo, che tiene conto del ruolo fondamentale del sistema istruzione nel nostro Paese e della necessità di valorizzazione il personale scolastico, che svolge un ruolo essenziale nella crescita dei nostri giovani”, spiega il ministro. ”Un segnale importante per un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il lavoro congiunto con il ministero dell’Istruzione e delle Finanze ci ha permesso di rendere disponibili300di euro per la valorizzazione delscolastico, circa un milione di addetti”. Lo annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo, commentando l’integrazione dell’atto di indirizzo dell’accordo sottoscritto con i sindacati lo scorso 10 novembre in tema di aumento delle retribuzioni delscolastico. “Si tratta di un atto estremamente significativo, che tiene conto del ruolo fondamentale del sistema istruzione nel nostro Paese e della necessità di valorizzazione ilscolastico, che svolge un ruolo essenziale nella crescita dei nostri giovani”, spiega il ministro. ”Un segnale importante per un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Scuola, Zangrillo: 'Altri 300 milioni per aumenti al personale' - fisco24_info : Scuola, Zangrillo: 'Altri 300 milioni per aumenti al personale': (Adnkronos) - Il ministro: 'Segnale importante per… - Agenparl : COMUNICATO STAMPA - Scuola: Zangrillo, 300 milioni per valorizzare personale - -