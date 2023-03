Scuola media 'Da Vinci' - Grosseto (Di giovedì 16 marzo 2023) I libri del cuore. Ecco cosa pensiamo noi della lettura e cosa leggevano i nostri genitori e i nostri ... Leggi su lanazione (Di giovedì 16 marzo 2023) I libri del cuore. Ecco cosa pensiamo noi della lettura e cosa leggevano i nostri genitori e i nostri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FragolaTonki : @petunianelsole Io ho fatto scuola in Croazia, mia figlia invece in Italia da prima elem., ora in 2 media ha compi… - PgCipriano : RT @DEDAGROUP_ICT: Per noi l’impegno nella diffusione di nuove competenze tecnologiche è centrale: è la chiave per fare nascere le professi… - Miss75752 : @thor50556 @xJoana12 Avrà saltato la scuola elementare e sarà passata direttamente alla licenza media ?? - laregione : Tutti i professori della scuola di carta - Sweenytapi : @RobertoAvventu2 Questo è il risultato di una pessima scuola e della disinformazione programmata dei media -