Scrittura in stampatello versus corsivo

Come da ogni, anche se lonon è di facile interpretazione grafologica, emergono dei tratti di personalità. Il testo ha dei riferimenti storici e mancano frasi offensive, ...... scritto in corsivo, è un messaggio cifrato (loè un mascheramento). Morale di tutto Nell'epoca degli sms e delle email, è ora di riscoprire laa mano. Oggi impugnare una penna ...Si presenta in seguito anche il corsivo,elegante ed accurata, che "tiene insieme" i ...lavagne sulla parete e il medesimo testo veniva scritto su una in corsivo e sull'altra in...

“Gli alunni di oggi faticano a scrivere in corsivo”. La ricerca della Sapienza: “Influisce lo stampatello sugli schermi di tablet e smartphone” Orizzonte Scuola

In uno dei bigliettini custoditi dalla sorella Rosalia l'ultimo degli stragisti si definisce come uno dei "figli di questa terra di Sicilia stanchi di essere sopraffatti da uno Stato prima piemontese ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, un bambino su cinque non sa scrivere in corsivo. L'allarme della Sapienza ...