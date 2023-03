Scoperte le galassie che hanno reso trasparente l’universo (Di giovedì 16 marzo 2023) Scoperte le galassie che hanno reso di nuovo trasparente l’universo – In uno studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics, un gruppo internazionale di ricercatrici e ricercatori, guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha studiato 29 galassie nate oltre tredici miliardi di anni fa, quando il cosmo aveva solo poche centinaia di milioni di anni, stimando per la prima volta la frazione di luce da esse rilasciata in grado di ionizzare il gas circostante che, allora, permeava tutto lo spazio rendendolo opaco. Queste stelle e galassie si sono formate da una miscela di gas neutro costituito principalmente di idrogeno e, come ricordano gli scienziati, sono nate oltre tredici miliardi di anni fa, quando il cosmo aveva solo poche centinaia di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 marzo 2023)lechedi nuovo– In uno studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics, un gruppo internazionale di ricercatrici e ricercatori, guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha studiato 29nate oltre tredici miliardi di anni fa, quando il cosmo aveva solo poche centinaia di milioni di anni, stimando per la prima volta la frazione di luce da esse rilasciata in grado di ionizzare il gas circostante che, allora, permeava tutto lo spazio rendendolo opaco. Queste stelle esi sono formate da una miscela di gas neutro costituito principalmente di idrogeno e, come ricordano gli scienziati, sono nate oltre tredici miliardi di anni fa, quando il cosmo aveva solo poche centinaia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : RT @ilfattoblog: “Sono stupidamente troppo luminose per non essere notate!”. A proposito delle 13 galassie scoperte dal telescopio spaziale… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: “Sono stupidamente troppo luminose per non essere notate!”. A proposito delle 13 galassie scoperte dal telescopio spaziale… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: “Sono stupidamente troppo luminose per non essere notate!”. A proposito delle 13 galassie scoperte dal telescopio spaziale… - ilfattoblog : “Sono stupidamente troppo luminose per non essere notate!”. A proposito delle 13 galassie scoperte dal telescopio s… -

Universo neoimpressionista Pertanto, le loro scoperte, sebbene effettuate in un contesto cosmologico, si traducono in una ... Oltre alla distribuzione delle galassie, con questi strumenti è possibile esplorare molte altre ... Al di là dei confini del sistema solare: breve storia dell'esplorazione spaziale ...dell'universo attraverso il telescopio Hubble[1] e a vedere le immagini di altre galassie grazie al ...che hanno permesso ai veicoli spaziali di percorrere grandi distanze e di fare molte scoperte ... Il radiotelescopio Alma compie 10 anni ... quando il cosmo aveva solo 500 milioni di anni, così come le più antiche galassie risalenti a ... Alma è stato fondamentale anche in scoperte di altro tipo, ha ad esempio contribuito alla prima ... Pertanto, le loro, sebbene effettuate in un contesto cosmologico, si traducono in una ... Oltre alla distribuzione delle, con questi strumenti è possibile esplorare molte altre ......dell'universo attraverso il telescopio Hubble[1] e a vedere le immagini di altregrazie al ...che hanno permesso ai veicoli spaziali di percorrere grandi distanze e di fare molte...... quando il cosmo aveva solo 500 milioni di anni, così come le più anticherisalenti a ... Alma è stato fondamentale anche indi altro tipo, ha ad esempio contribuito alla prima ... Scoperte le galassie che hanno reso trasparente l'universo ... RomaDailyNews Rete cosmica: una simulazione 3D mostra l’universo neoimpressionista in cui abbiamo considerato le galassie come punti anziché una distribuzione continua. Ciò ci ha permesso di applicare la matematica della scienza dei materiali per misurare l’ordine relativo ... “Abbiamo scoperto l’impossibile” Pagina inizialesaperecreatura: 16/03/2023 05:09da: Stendardo Tanyaè divisoIl telescopio James Webb capovolge la cosmologia: le galassie massicce ... in cui abbiamo considerato le galassie come punti anziché una distribuzione continua. Ciò ci ha permesso di applicare la matematica della scienza dei materiali per misurare l’ordine relativo ...Pagina inizialesaperecreatura: 16/03/2023 05:09da: Stendardo Tanyaè divisoIl telescopio James Webb capovolge la cosmologia: le galassie massicce ...