Scontro in Ue | Francia e Germania contro la linea anti-Pechino di von der Leyen e Biden Michel | “Non possiamo ignorare la Cina”

Ursula von der Leyen si schiera con gli Stati Uniti nella guerra commerciale con la Cina, ma Francia e Germania non ci stanno. Tanto che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è stato costretto a intervenire nel dibattito per cercare di ridimensionare la posizione delle istituzioni Ue nei confronti di Pechino. "Non c'è equidistanza tra Ue e Cina – chiarisce -, ma non possiamo ignorarla ed evitare di dialogarci". Così, la mossa del belga mostra la nuova spaccatura interna che rischia di lacerare l'Unione europea. Tutto è iniziato il 10 marzo con l'incontro tra Joe Biden e la presidente della Commissione Ue, a Washington. Al termine del bilaterale, che si è concentrato sui mega incentivi americani nel campo ...

