Scontri ultras, il prefetto di Napoli: «Non potevamo intervenire, sarebbe stato peggio» (Di giovedì 16 marzo 2023) E’ in corso da questa mattina una riunione del Comitato ordine e sicurezza in Prefettura a Napoli. Presenti il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il questore, Alessandro Giuliano e il presidente Aurelio De Laurentiis. Prende la parola il sindaco Manfredi: “Quello che è accaduto ieri è inaccettabile. Non è possibile che per una gara di calcio, la città sia oggetto di vilenze di poche persone che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini. E’ davvero incredibile da quanto è accaduto fuori allo stadio ed all’interno dello stesso dove c’erano famiglie e si è vissuto con gioia. Invece fuori al maradona abbiamo assistito a Scontri di ultras che non hanno alcun interesse per il calcio. Questo deve farci preoccupare perchè era avvenuto con l?Ajax. Noi abbiamo sempre sottolineato la pericolosità di quanto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) E’ in corso da questa mattina una riunione del Comitato ordine e sicurezza in Prefettura a. Presenti ildi, Claudio Palomba, il questore, Alessandro Giuliano e il presidente Aurelio De Laurentiis. Prende la parola il sindaco Manfredi: “Quello che è accaduto ieri è inaccettabile. Non è possibile che per una gara di calcio, la città sia oggetto di vilenze di poche persone che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini. E’ davvero incredibile da quanto è accaduto fuori allo stadio ed all’interno dello stesso dove c’erano famiglie e si è vissuto con gioia. Invece fuori al maradona abbiamo assistito adiche non hanno alcun interesse per il calcio. Questo deve farci preoccupare perchè era avvenuto con l?Ajax. Noi abbiamo sempre sottolineato la pericolosità di quanto ...

