Scontri Ultras | il Napoli rischia l’esclusione dalla Champions League? Cosa dice il regolamento UEFA

Napoli, dopo la guerriglia che si è scatenata in città con gli ultrà dell' Eintracht Francoforte, sono scattati otto arresti Per gliavvenuti a Napoli , fino a ora, sono otto i tifosi arrestati prima e dopo la partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte vinta ieri sera (15 marzo) al Maradona dalla squadra di ...Dopo i due mesi di stop imposto dal ministero dell'Interno per glidell'8 gennaio in autostrada con i romanisti, i tifosi azzurri potranno seguire la ...'Ho sentito il ministro Piantedosi cui ho chiesto di far ripartite il più presto possibile i tifosi di Francoforte da Napoli , perché il post partita era molto rischioso'. Lo ha detto il sindaco di ...

Napoli-Eintracht, l'ipotesi della stampa tedesca sugli scontri: i biglietti per la partita girati ai tedeschi dagli ultras dell ... Open

delle varie componenti ultras delle due squadre capitoline che si sono palesate compatte e i cui componenti indossavano abbigliamento di colore scuro con indumenti utili al travisamento in caso di ...Nella nottata e stamattina non ci sono stati altri scontri, la polizia ha confermato che non ci sono stati feriti. Tre tifosi dell'Eintracht sono stati arrestati, abbiamo saputo che a circa 200 ultras ...