Scontri ultrà Napoli, Confesercenti Campania: Danni economici e di immagine (Di giovedì 16 marzo 2023) Scontri ultrà a Napoli Il presidente Schiavo: Indignato per il comportamento dei teppisti tedeschi. Oltre ai Danni materiali ci sono i mancati introiti Scontri ultrà a Napoli. Il presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale di Confesercenti Vincenzo Schiavo, in una nota inviata ai media, esprime profonda vicinanza ai commercianti, ai cittadini e alle forze dell’ordine colpiti dal vandalismo degli ultrà tedeschi nella giornata di ieri. «Siamo indignati – ha detto Schiavo – per quanto accaduto ieri, non è accettabile che i teppisti provenienti dalla Germania abbiano messo a ferro e fuoco una città, provando notevoli Danni per centinaia di migliaia di euro per ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)Il presidente Schiavo: Indignato per il comportamento dei teppisti tedeschi. Oltre aimateriali ci sono i mancati introiti. Il presidente die vicepresidente Nazionale diVincenzo Schiavo, in una nota inviata ai media, esprime profonda vicinanza ai commercianti, ai cittadini e alle forze dell’ordine colpiti dal vandalismo deglitedeschi nella giornata di ieri. «Siamo indignati – ha detto Schiavo – per quanto accaduto ieri, non è accettabile che i teppisti provenienti dalla Germania abbiano messo a ferro e fuoco una città, provando notevoliper centinaia di migliaia di euro per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo una settimana di tensioni e ricorsi, centinaia di tedeschi in città a briglia sciolta: scontri e auto della po… - CorSport : ?? La polizia ha scongiurato gli scontri tra i supporter di #Lazio, #Roma ed #Eintracht a Fiumicino, da dove questi… - lc71488535 : RT @P_M_1960: Piantedosi, tu sapevi che questi scontri ci sarebbero stati, se ne parlava da giorni sia in Italia che in Germania, perché ha… - Bill_Cocc0 : RT @P_M_1960: Piantedosi, tu sapevi che questi scontri ci sarebbero stati, se ne parlava da giorni sia in Italia che in Germania, perché ha… - BigPetrons : RT @LBoschetti: @semanthide3 @gisellaruccia Veramente Piantedosi aveva vietato la trasferta ai tedeschi, poi il Tar ha ribaltato il provved… -