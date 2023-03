Scontri tra tifoserie a Napoli | chi sono gli 8 arrestati

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 16 marzo 2023)in tutto 8 le persone tratte in arresto nel post partita di ieri sera, mercoledì 15 marzo. Centinaia gli agenti di Polizia scesi in campo per la messa in sicurezza della città e garantire l’ordine pubblico. I poliziotti del commissariato Giugliano-Villaricca, intorno alle ore L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.