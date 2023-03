Scontri | Questura | “Dai napoletani sette assalti Tedeschi tranquilli ai tavolini”

(Di giovedì 16 marzo 2023) E’ il momento delle polemiche dopo glitra tifoserie e i tafferugli avvenuti ieri a Napoli.e Prefettura provano a ricostruire le fasi della giornata che hanno portato dal corteo non autorizzato alla violenza esplosa in piazza del Gesù. Come anticipa LaRepubblica, gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trmtv : Scontri a Bari-Genoa: Questura di Bari emette 8 provvedimenti di Daspo - Radio1Rai : ??#NapoliEintracht Primi arresti per i violenti scontri di mercoledì: fermati nella notte 4 tifosi napoletani e 3 te… - IlFattoNisseno : I potenziali scontri tra le tifoserie sono un pericolo sempre attenzionato dalle Forze dell'ordine. In vista della… - infoitinterno : 'Tedeschi tranquilli ai tavolini', la ricostruzione di Questura e Prefettura sugli scontri tifosi Napoli-Eintracht - CalcioNapoli24 : -

Secondo quanto comunicato dal questore Alessandro Giuliano , nel corso deglisono rimasti ... 120 sono stati accompagnati, nelle prime ore della notte, ina Frosinone e trattenuti per ...Sono 8 sinora i tifosi arrestati dalle forze dell'ordine per gliavvenuti a Napoli prima e dopo la partita di Champions league Napoli - Eintracht Francoforte. ina Frosinone e ...... a seguito degliavvenuti in data 26.12.2022 presso lo Stadio San Nicola di Bari in ... I provvedimenti sono stati emessi su proposta della Digos delladi Bari che ha proceduto all'...

Napoli, scontri e violenze tra tifoserie. Arrivano i primi arresti, 3 sono tedeschi - Il Sindaco di Napoli: "Cinque i bus danneggiati" - Il Sindaco di Napoli: "Cinque i bus danneggiati" RaiNews

Sono 470 gli ultrà tedeschi che dagli alberghi sono stati condotti negli uffici di Polizia per le procedure di identificazione: 120 sono stati accompagnati, nelle prime ore della notte, in questura a ...Per gli scontri a Napoli tra i tifosi dell'Eintracht e quelli azzurri, avvenuti prima e dopo il match di Champions League, nella notte sono stati arrestati otto ultrà: cinque partenopei e tre tedeschi ...