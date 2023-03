Scontri prima di Napoli-Eintracht: arrestati 5 tifosi, 3 sono tedeschi (Di giovedì 16 marzo 2023) Otto ultras sono stati arrestati per gli Scontri che ieri hanno messo la città di Napoli a ferro e fuoco poco prima della partita di Champions League. Tra loro, 5 napoletani e tre tedeschi. Secondo quanto emerso, si tratta di una prima tranche di arresti e nelle prossime ore il numero di persone coinvolte potrebbe L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Otto ultrasstatiper gliche ieri hanno messo la città dia ferro e fuoco pocodella partita di Champions League. Tra loro, 5 napoletani e tre. Secondo quanto emerso, si tratta di unatranche di arresti e nelle prossime ore il numero di persone coinvolte potrebbe L'articolo proviene da Inews24.it.

