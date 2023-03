Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | Grave situazione a Napoli prima di @sscnapoli-@Eintracht: le immagini degli scontri - fanpage : Violenti scontri prima della partita #NapoliEintracht Napoli a ferro e fuoco, violenti scontri prima della partit… - capuanogio : Sette tifosi del #Napoli sono stati arrestati nel corso della notte per gli scontri con le forze di polizia che si… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Scontri a Napoli, arrestati sette tifosi: tre sono tedeschi: Sette tifosi di cui tre tedeschi… - xWiseGirl : RT @s4lsedine: Il modo in cui stanno mettendo a ferro e fiamme una città e in pericolo gente comune per una partita di merda è uno schifo.… -

2023 - 03 - 16 10:00:34 Arrestati i primi sette ultras Sette ultras sono stati arrestati nel corso della notte per gli scontri con le forze di polizia prima e dopo la gara di Champions League tra Napoli e Eintracht. Si tratta, secondo quanto si apprende, di una prima tranche e il numero potrebbe crescere nelle prossime ore. È stato convocato in Prefettura un comitato per l'ordine e la sicurezza straordinario, per fare il punto della situazione e calcolare una prima stima dei danni subiti dopo gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco il centro storico di Napoli.

Scontri prima di Napoli-Eintracht, arrestati 4 tifosi partenopei e 3 tedeschi TGCOM

NAPOLI - Dopo gli scontri di ieri, che hanno messo a ferro e fuoco il centro storico di Napoli, è stato convocato in Prefettura un comitato per l'ordine e la sicurezza straordinario, per fare il punto della situazione.