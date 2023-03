Scontri Napoli, un tifoso dell’Eintracht: “Napoli fa paura, ci poteva scappare il morto. Mai affrontati ultras così agguerriti” (Di giovedì 16 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport ha riportato alcuni retroscena sugli Scontri di Napoli tra ultras azzurri e quelli dell’Eintracht Francoforte. La trasferta degli ultras dell‘Eintracht Francoforte a Napoli per la partita di calcio contro il Napoli si è rivelata una giornata di caos e violenza. Secondo un tifoso presente alla partita, si è trattato di una vera e propria guerra. La situazione è stata descritta in dettaglio dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La giornata è iniziata in modo relativamente tranquillo, con i tifosi dell’Eintracht che hanno proceduto in un corteo pacifico. Ma poi tutto è degenerato. Nel pomeriggio, i tifosi tedeschi erano a Piazza del Gesù a mangiare e ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport ha riportato alcuni retroscena sugliditraazzurri e quelliFrancoforte. La trasferta deglidell‘Eintracht Francoforte aper la partita di calcio contro ilsi è rivelata una giornata di caos e violenza. Secondo unpresente alla partita, si è trattato di una vera e propria guerra. La situazione è stata descritta in dettaglio dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La giornata è iniziata in modo relativamente tranquillo, con i tifosiche hanno proceduto in un corteo pacifico. Ma poi tutto è degenerato. Nel pomeriggio, i tifosi tedeschi erano a Piazza del Gesù a mangiare e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - LegaSalvini : ?? NAPOLI, LA LEGA: “IL GOVERNO TEDESCO RIPAGHI I DANNI” “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragion… - MaxG973 : @pisto_gol Ecco l’ideatore degli scontri a Napoli! Bergamasco, pregiudicato! Fai girare Maurizio! Si chiama DR e ha… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #NapoliEintracht Trovati in via Chiatamone grossi petardi inesplosi e cocci di bottiglia. Le ultime partenze in bus dei tifo… -