Scontri Napoli | Manfredi contro il presidente della Uefa | «Dichiarazioni inaccettabili» De Laurentis | «Meloni faccia come Thatcher»

(Di giovedì 16 marzo 2023) All’indomani degliche hanno devastato la città di, avvenuti in concomitanza del match di Champions League trae Eintracht Francoforte, si è tenuta una conferenza stampa in cui il prefetto, Claudio Palomba, e il questore, Alessandro Giuliano, hanno illustrato la strategia adottata per la sera del 15 marzo. Nonostante il bilancio di sei agenti feriti e decine di migliaia di euro di danni, i due rivendicano il raggiungimento del principale obiettivo prefissato dalle autorità di pubblica sicurezza: «È da sottolineare il risultato che ci prefiggevamo dal primo momento, quello di tenere separate le tifoserie avversarie. Il risultato è stato conseguito anche nei momenti di maggiore criticità, le tifoserie non sono venute a contatto», afferma il questore. «Non dico che non ci siano stati incidenti, ma dico e riaffermo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - LegaSalvini : ?? NAPOLI, LA LEGA: “IL GOVERNO TEDESCO RIPAGHI I DANNI” “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragion… - teleischia : GUARDA IN TV ALLE 16.20 LA CONFERENZA STAMPA DELLA PREFETTURA SUGLI SCONTRI NAPOLI-EINTRACHT - buronjek : RT @NicolaPorro: Assalto alla #polizia a #Napoli, scontri tra ultras. Città nel caos: i video choc ?? #EintrachtFrancoforte -

Il numero uno partenopeo ha parlato deglidi ieri in conferenza stampa in Prefettura a. 'Non si tratta di dire che ora arrivano i campionati nel 2032, per cui arriveranno i ...Leggi anche- Eintracht Francoforte, 7 arresti tra cui 3 tedeschi e 4 napoletani Perché i tifosi dele quelli dell'Eintracht Francoforte sono rivali: glie la guerriglia ...Le parole di Gaetano Manfredi, sindaco di, sulle parole del presidente della Uefa. Tutti i dettagli Gaetano Manfredi, sindaco di, ha parlato in Prefettura degliavvenuti ieri in città. PAROLE - "Le dichiarazioni del presidente dell'Uefa Ceferin sono inaccettabili perché partono da un pregiudizio, come se a...

Caos e incidenti con i tifosi dell'Eintracht a Napoli: incendiata un'auto della Polizia La Gazzetta dello Sport

si accontentassero di passeggiare nel centro di Napoli come turisti qualsiasi, magari in attesa di vedere il 'Cristo velato'". A porre il quesito, in maniera evidentemente ironica, è Stefano Salandin ...NAPOLI – “Voi conoscete la sigla ACAB Ci hanno fatto anche un film… Quando c’è di mezzo l’autorità costituita i reietti non aspettano altro che unirsi per fronteggiarla”, dichiara il Presidente del ...