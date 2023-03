Scontri Napoli-Eintracht, sette tifosi del Napoli arrestati (Di giovedì 16 marzo 2023) sette tifosi del Napoli sono stati arrestati nel corso della notte per gli Scontri con le forze di polizia che si sono verificati ieri prima e dopo la gara di Champions League tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte. Si tratta di una prima tranche e il numero potrebbe crescere nelle prossime ore. Quattro arresti, di cui uno in flagranza, per i tafferugli verificatisi ieri sera sul lungomare della città, nei pressi dell’hotel dove alloggiavano gli ultras tedeschi. Altri tre, in differita, sono stati notificati invece per gli Scontri avvenuti nel pomeriggio in piazza del Gesù. Intanto i tifosi tedeschi hanno lasciato tutti l’albergo del lungomare di Napoli dove erano ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023)delsono statinel corso della notte per glicon le forze di polizia che si sono verificati ieri prima e dopo la gara di Champions League tra ile l’Francoforte. Si tratta di una prima tranche e il numero potrebbe crescere nelle prossime ore. Quattro arresti, di cui uno in flagranza, per i tafferugli verificatisi ieri sera sul lungomare della città, nei pressi dell’hotel dove alloggiavano gli ultras tedeschi. Altri tre, in differita, sono stati notificati invece per gliavvenuti nel pomeriggio in piazza del Gesù. Intanto itedeschi hanno lasciato tutti l’albergo del lungomare didove erano ...

