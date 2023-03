Scontri Napoli-Eintracht, Piantedosi: “Le forze di polizia hanno evitato il peggio” (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Solo grazie alla consueta competenza, all’equilibrio e alla concretezza del personale della polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coordinati dalle autorità di pubblica sicurezza, si sono evitati danni più gravi a persone e cose, che la deprecabile violenza di alcuni gruppi di teppisti avrebbe potuto causare”. Così il ministro dell’interno Matteo Piantedosi sugli episodi di ieri a Napoli. “Agli agenti rimasti feriti va la mia solidarietà e la mia vicinanza. Sempre più spesso ricadono sulle loro spalle le conseguenze delle preoccupanti evoluzioni a cui, anche in campo internazionale, stiamo assistendo nel mondo delle frange estreme delle tifoserie. Questo impone, a tutti i soggetti e le organizzazioni interessate, una rinnovata riflessione sugli strumenti da mettere in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Solo grazie alla consueta competenza, all’equilibrio e alla concretezza del personale delladi Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coordinati dalle autorità di pubblica sicurezza, si sono evitati danni più gravi a persone e cose, che la deprecabile violenza di alcuni gruppi di teppisti avrebbe potuto causare”. Così il ministro dell’interno Matteosugli episodi di ieri a. “Agli agenti rimasti feriti va la mia solidarietà e la mia vicinanza. Sempre più spesso ricadono sulle loro spalle le conseguenze delle preoccupanti evoluzioni a cui, anche in campo internazionale, stiamo assistendo nel mondo delle frange estreme delle tifoserie. Questo impone, a tutti i soggetti e le organizzazioni interessate, una rinnovata riflessione sugli strumenti da mettere in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - LegaSalvini : ?? NAPOLI, LA LEGA: “IL GOVERNO TEDESCO RIPAGHI I DANNI” “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragion… - fisco24_info : Scontri Napoli, Piantedosi: 'Frange tifosi sempre più violente preoccupano': (Adnkronos) - 'Riflettere su strumenti… - MKvaradona1926 : @InNomeDellaJ @MatthijsPog È degenerata perché questi stanno con i tifosi dell’Atalanta che come il 99% della tifos… -