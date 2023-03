Scontri Napoli-Eintracht, il ministro Abodi a muso duro contro Ceferin: arriva l’attacco (Di giovedì 16 marzo 2023) Scontri Napoli Eintracht – Il giorno dopo Napoli-Eintracht, continua il dibattito su quanto è successo fuori dal campo. Gli Scontri nel centro storico hanno messo in allarme l’intera città e soltanto la partenza di questa mattina dei supporters tedeschi ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Lo stesso presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha preso posizione nella conferenza stampa di questa mattina con il sindaco Gaetano Manfredi e con il prefetto Claudio Palomba, in seguito ai fatti delle scorse ore. In queste ore, inoltre, sono arrivate le dichiarazioni del ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha criticato le parole del numero uno della UEFA Ceferin. Abodi su ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 marzo 2023)– Il giorno dopo, continua il dibattito su quanto è successo fuori dal campo. Glinel centro storico hanno messo in allarme l’intera città e soltanto la partenza di questa mattina dei supporters tedeschi ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Lo stesso presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha preso posizione nella conferenza stampa di questa mattina con il sindaco Gaetano Manfredi e con il prefetto Claudio Palomba, in seguito ai fatti delle scorse ore. In queste ore, inoltre, sonote le dichiarazioni deldello Sport Andrea, che ha criticato le parole del numero uno della UEFAsu ...

