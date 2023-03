Scontri Napoli-Eintracht Fancoforte: il sito del club tedesco ignora l’accaduto (Di giovedì 16 marzo 2023) Commenti, pareri, giudizi sulla partita, ma nessuna sottolineatura di quello che di brutto è successo a Napoli nelle ore che hanno preceduto e succeduto il match di Champions League fra il club di Spalletti e l’Eintracht Francoforte. Dalla Germania e dal sito ufficiale dell’Eintracht non c’è stata nessuna condanna per i teppisti che nella giornata di mercoledì 15 marzo hanno pensato solo a distruggere ed a creare disordine nelle vie di Napoli. Un gesto sicuramente non nobile del club tedesco, che sul proprio sito nei giorni prima invece aveva gridato allo scandalo per la questione legata all’impossibilità di acquistare i biglietti della partita per i tifosi tedeschi. Inusuale quello che è accaduto sul sito ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Commenti, pareri, giudizi sulla partita, ma nessuna sottolineatura di quello che di brutto è successo anelle ore che hanno preceduto e succeduto il match di Champions League fra ildi Spalletti e l’Francoforte. Dalla Germania e dalufficiale dell’non c’è stata nessuna condanna per i teppisti che nella giornata di mercoledì 15 marzo hanno pensato solo a distruggere ed a creare disordine nelle vie di. Un gesto sicuramente non nobile del, che sul proprionei giorni prima invece aveva gridato allo scandalo per la questione legata all’impossibilità di acquistare i biglietti della partita per i tifosi tedeschi. Inusuale quello che è accaduto sul...

