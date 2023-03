Scontri Napoli-Eintracht: “esclusione dalle Coppe per due stagioni” (Di giovedì 16 marzo 2023) Continua ad aggiornarsi il bilancio dopo i gravissimi Scontri tra tifosi prima e dopo la partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte. La sfida si è conclusa sul netto risultato di 3-0 (dopo lo 0-2 dell’andata a favore della squadra di Spalletti) e gli azzurri sono volati ai quarti di finale. Sono stati identificati i responsabili degli Scontri, 350 ultras tedeschi sono stati portati in Questura a Salerno, 120 hanno lasciato l’Italia. Sono otto gli arrestati, 5 napoletani e tre tedeschi. “Voi conoscete la sigla ACAB? Ci hanno fatto anche un film… Quando c’è di mezzo l’autorità costituita i reietti non aspettano altro che unirsi per fronteggiarla”. Sono le dichiarazioni del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa dopo la riunione del Comitato per l’ordine e la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) Continua ad aggiornarsi il bilancio dopo i gravissimitra tifosi prima e dopo la partita di Champions LeagueFrancoforte. La sfida si è conclusa sul netto risultato di 3-0 (dopo lo 0-2 dell’andata a favore della squadra di Spalletti) e gli azzurri sono volati ai quarti di finale. Sono stati identificati i responsabili degli, 350 ultras tedeschi sono stati portati in Questura a Salerno, 120 hanno lasciato l’Italia. Sono otto gli arrestati, 5 napoletani e tre tedeschi. “Voi conoscete la sigla ACAB? Ci hanno fatto anche un film… Quando c’è di mezzo l’autorità costituita i reietti non aspettano altro che unirsi per fronteggiarla”. Sono le dichiarazioni del Presidente delAurelio De Laurentiis nella conferenza stampa dopo la riunione del Comitato per l’ordine e la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - LegaSalvini : ?? NAPOLI, LA LEGA: “IL GOVERNO TEDESCO RIPAGHI I DANNI” “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragion… - Spazio_Napoli : Scontri a Napoli, la testimonianza: “Ho una figlia in Germania, a chi stanno dando la colpa” - codeghino10 : RT @Noiconsalvini: ?? NAPOLI, LA LEGA: “IL GOVERNO TEDESCO RIPAGHI I DANNI” “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragione il… -