Scontri Napoli-Eintracht, Daniela Santanché: “Rovinano l’immagine della città” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Un peccato che uno sport così importante come il calcio, per la colpa di alcuni cretini o delinquenti, chiamiamoli come volete, ci rovini l’immagine. Certo che è un danno di immagine”. Queste le parole del ministro del turismo, Daniela Santanchè, in una risposta a una domanda legata agli episodi di violenza prima e dopo la partita di calcio a Napoli con l’Eintracht con protagonisti i tifosi tedeschi e anche quelli partenopei. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) “Un peccato che uno sport così importante come il calcio, per la colpa di alcuni cretini o delinquenti, chiamiamoli come volete, ci rovini. Certo che è un danno di immagine”. Queste le parole del ministro del turismo,Santanchè, in una risposta a una domanda legata agli episodi di violenza prima e dopo la partita di calcio acon l’con protagonisti i tifosi tedeschi e anche quelli partenopei. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - LegaSalvini : ?? NAPOLI, LA LEGA: “IL GOVERNO TEDESCO RIPAGHI I DANNI” “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragion… - sportface2016 : Scontri #NapoliEintracht, Daniela #Santanché: 'Rovinano l'immagine della città' - PaoloFourier : Scontri tra tifosi di calcio a Napoli ieri. I tedeschi si difendono: pensavamo di andare ad un rave party in Italia… -