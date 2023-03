Scontri Napoli, De Laurentiis fa una proposta importantissima alla Meloni (Di giovedì 16 marzo 2023) Champions League Napoli-Eintracht, De Laurentiis vuole eliminare la violenza nel calcio, proposta alla Meloni. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla violenza nel calcio durante la conferenza stampa in prefettura a Napoli in seguito agli Scontri di ieri durante la partita tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Ha dichiarato che la politica italiana non ha mai fatto abbastanza per contrastare la violenza nel calcio e ha esortato la leader politica italiana Giorgia Meloni a seguire l’esempio della premier britannica e adottare la stessa legge in Italia. De Laurentiis ha affermato che è necessario un cambiamento di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 marzo 2023) Champions League-Eintracht, Devuole eliminare la violenza nel calcio,. Il presidente del, Aurelio De, ha espresso la sua preoccupazione riguardoviolenza nel calcio durante la conferenza stampa in prefettura ain seguito aglidi ieri durante la partita traed Eintracht Francoforte. Ha dichiarato che la politica italiana non ha mai fatto abbastanza per contrastare la violenza nel calcio e ha esortato la leader politica italiana Giorgiaa seguire l’esempio della premier britannica e adottare la stessa legge in Italia. Deha affermato che è necessario un cambiamento di ...

