Scontri Eintracht, Reshke: «Ad iniziare sono stati i napoletani»

L'Eintracht Francoforte non ci sta e accusa i tifosi partenopei di aver iniziato per primi il confronto violento. A sostenere questa versione è Philipp Reshke, membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Eintracht e responsabile del rapporto con i tifosi, che ha rilasciato una dura comunicazione in merito ai violenti Scontri di ieri. Di seguito il comunicato di Reshke: «Mercoledì sera verso le 23.30 c'è stato un altro attacco di circa 100 tifosi del Napoli verso i due hotel (quello dove soggiornava la squadra e quello dei tifosi tedeschi, ndr). Tutti sono arrivati sani e salvi nelle rispettive camere. Nella nottata e stamattina non ci sono stati altri Scontri, la polizia ha confermato che non ci sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - ilriformista : 'I reietti non aspettano altro che unirsi per fronteggiare le forze dell’ordine. A chi mi dice: più tolleranza, dic… - PagellaPolitica : ?? Le opposizioni hanno chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di riferire in Parlamento sugli scontri… -