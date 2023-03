Scontri di Napoli, Abodi: «Fatto grave e annunciato, le parole di Ceferin un autogol» (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Ministro dello Sport Abodi ha commentato gli Scontri di ieri prima di Napoli-Eintracht Fracoforte: «Sorpreso dalla parole di Ceferin» Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato a Sky Sport dopo gli Scontri che ieri hanno preceduto la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Di seguito le sue parole. «Un Fatto grave e annunciato, condivido in pieno la decisione del prefetto assunta di concerto con il Ministro Piantedosi. Sono sorpreso non poco dalle dichiarazioni fatte da Ceferin nei giorni scorsi, Credo alla collaborazione, alla differenza e soprattutto al rispetto dei ruoli. Sul tema della sicurezza non si scherza. Parlare un po’ ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Ministro dello Sportha commentato glidi ieri prima di-Eintracht Fracoforte: «Sorpreso dalladi» Il Ministro dello Sport Andreaha parlato a Sky Sport dopo gliche ieri hanno preceduto la sfida di Champions League traed Eintracht Francoforte. Di seguito le sue. «Un, condivido in pieno la decisione del prefetto assunta di concerto con il Ministro Piantedosi. Sono sorpreso non poco dalle dichiarazioni fatte danei giorni scorsi, Credo alla collaborazione, alla differenza e soprattutto al rispetto dei ruoli. Sul tema della sicurezza non si scherza. Parlare un po’ ...

