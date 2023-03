Scontri a Napoli, messaggio da applausi di Spalletti ai tifosi! (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli si qualifica per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League. I partenopei superano l’Eintracht con un 5-0 complessivo che non lascia spazio a commenti di nessun tipo: gli azzurri si sono dimostrati nettamente più forti dei loro avversari in campo. Decisivo, ancora una volta, Victor Osimhen: il centravanti nigeriano, dopo il gol siglato all’andata, questa sera ha bucato per ben due volte la porta dei tedeschi. L’unica macchia in questa storica serata di sport è rappresentata dagli Scontri vicino allo stadio Diego Armando Maradona. Scontri Ultras Napoli Eintracht FrancoforteSpalletti ai tifosi: “Non cadiamo nelle provocazioni” Bello, importante, quasi commovente l’appello lanciato da Luciano Spalletti nel post partita ai microfoni di Amazon ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilsi qualifica per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League. I partenopei superano l’Eintracht con un 5-0 complessivo che non lascia spazio a commenti di nessun tipo: gli azzurri si sono dimostrati nettamente più forti dei loro avversari in campo. Decisivo, ancora una volta, Victor Osimhen: il centravanti nigeriano, dopo il gol siglato all’andata, questa sera ha bucato per ben due volte la porta dei tedeschi. L’unica macchia in questa storica serata di sport è rappresentata daglivicino allo stadio Diego Armando Maradona.UltrasEintracht Francoforteai tifosi: “Non cadiamo nelle provocazioni” Bello, importante, quasi commovente l’appello lanciato da Lucianonel post partita ai microfoni di Amazon ...

