Scontri a Napoli: idranti per i portuali, tappeto rosso per gli hooligan (Di giovedì 16 marzo 2023) Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Crolla Credit Suisse, fiumi di parole, e oggi rimbalza dal 40 per cento. 05:35 Ops oggi non leggo, come nel caso americano, fondi pensosi sulle responsabilità della deregolamentazione e delle colpe di Trump. Chissà come mai. Al punto ci arriva Terlizzi del Sole 24 ore: in due anni ha perso dieci miliardi di euro. Ue conto economico, quello che seguiamo noi economisti contadini. 08:30 Parola ai commensali. 08:53 Oggi scelta della Bce sui tassi e c’è chi spera che si limiti ad un quarto di punto di rialzo. 10:25 Sfida Meloni-Schlein in Parlamento, e la seconda pensa di affondare sul salario minimo. 11:20 Guerriglia di Napoli, roba da matti. Ulteriore buona scusa per attaccare Piantedosi. I vorrei i carriarmati, se non li abbiamo tutti impegnati ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 marzo 2023) Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Crolla Credit Suisse, fiumi di parole, e oggi rimbalza dal 40 per cento. 05:35 Ops oggi non leggo, come nel caso americano, fondi pensosi sulle responsabilità della deregolamentazione e delle colpe di Trump. Chissà come mai. Al punto ci arriva Terlizzi del Sole 24 ore: in due anni ha perso dieci miliardi di euro. Ue conto economico, quello che seguiamo noi economisti contadini. 08:30 Parola ai commensali. 08:53 Oggi scelta della Bce sui tassi e c’è chi spera che si limiti ad un quarto di punto di rialzo. 10:25 Sfida Meloni-Schlein in Parlamento, e la seconda pensa di affondare sul salario minimo. 11:20 Guerriglia di, roba da matti. Ulteriore buona scusa per attaccare Piantedosi. I vorrei i carriarmati, se non li abbiamo tutti impegnati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - LegaSalvini : ?? NAPOLI, LA LEGA: “IL GOVERNO TEDESCO RIPAGHI I DANNI” “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragion… - NadiaMAI4 : RT @Giusepp70451081: Salviniiiii, perchè ti nascondi sugli scontri di Napoli. Non chiedi come tuo costume le dimissioni di Piantedosi? Hai… - mauribonacina : @DiegoDeLucaTwit Peccato che si sia dimenticato (guarda caso) le responsabilità dei #napoletani negli scontri di… -