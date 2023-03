Scontri a Napoli, De Magistris è una furia: cosa hanno sbagliato Sindaco e del Prefetto (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli Scontri avvenuti nelle scorse ore a Napoli e provocati dagli Ultras dell’Eintracht Francoforte, hanno indignato le Istituzioni italiane. In tanti hanno condannato gli atti vandalici dei tifosi tedeschi. A parlarne è stato anche l’ex Sindaco della città di Napoli, Luigi De Magistris, che ha anche attaccato l’attuale Sindaco, Gaetano Manfredi, oltre che il Prefetto, Claudio Palomba. Queste le parole rilasciate a TV Play: Per oltre 10 anni ho fatto parte senza saltare una riunione del comitato provinciale dell’ordine di sicurezza pubblico. Non c’è dubbio che la soluzione ideale sarebbe stata quella di non farli arrivare proprio nella città. Però sapevano ormai tutti che da li a qualche giorno centinaia di persone travestite da ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) Gliavvenuti nelle scorse ore ae provocati dagli Ultras dell’Eintracht Francoforte,indignato le Istituzioni italiane. In tanticondannato gli atti vandalici dei tifosi tedeschi. A parlarne è stato anche l’exdella città di, Luigi De, che ha anche attaccato l’attuale, Gaetano Manfredi, oltre che il, Claudio Palomba. Queste le parole rilasciate a TV Play: Per oltre 10 anni ho fatto parte senza saltare una riunione del comitato provinciale dell’ordine di sicurezza pubblico. Non c’è dubbio che la soluzione ideale sarebbe stata quella di non farli arrivare proprio nella città. Però sapevano ormai tutti che da li a qualche giorno centinaia di persone travestite da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - LegaSalvini : ?? NAPOLI, LA LEGA: “IL GOVERNO TEDESCO RIPAGHI I DANNI” “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragion… - stabiae58 : RT @Apndp: Vogliono bloccare i #flussi migratori impedendo alle persone di partire. Poi però non sono capaci di bloccare gli #ultras imped… - Spazio_Napoli : Scontri a Napoli, De Magistris è una furia: cosa hanno sbagliato Sindaco e del Prefetto -

Scontri Napoli, De Luca: occorrono misure repressive definitive Commenta cosi' gli scontri di ieri tra tifosi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De ... Abodi attacca Ceferin, Infantino la Serie A: il calcio tutti contro tutti TORINO - E' tutti contro tutti, il mondo del calcio litiga e dopo gli spiacevoli eventi di Napoli è il ministro dello sport Andrea Abodi ad attaccare il Preisdente dell'Uefa: "Gli scontri di Napoli sono un fatto grave e annunciato. Condivido la decisione del prefetto, assunta di concerto con il ministro Piantedosi. Sono sorpreso non poco dalle dichiarazioni del presidente Uefa ... Scontri Eintracht, Reshke: "Ad iniziare sono stati i napoletani" ...rilasciato una dura comunicazione in merito ai violenti scontri di ieri. Di seguito il comunicato di Reshke: "Mercoledì sera verso le 23.30 c'è stato un altro attacco di circa 100 tifosi del Napoli ... Commenta cosi' glidi ieri tra tifosi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De ...TORINO - E' tutti contro tutti, il mondo del calcio litiga e dopo gli spiacevoli eventi diè il ministro dello sport Andrea Abodi ad attaccare il Preisdente dell'Uefa: "Glidisono un fatto grave e annunciato. Condivido la decisione del prefetto, assunta di concerto con il ministro Piantedosi. Sono sorpreso non poco dalle dichiarazioni del presidente Uefa ......rilasciato una dura comunicazione in merito ai violentidi ieri. Di seguito il comunicato di Reshke: "Mercoledì sera verso le 23.30 c'è stato un altro attacco di circa 100 tifosi del... Tifosi Napoli-Eintracht Francoforte: otto arresti, scongiurati nuovi scontri a Fiumicino ilmattino.it Scontri Napoli-Eintracht, de Magistris: “Non è accettabile, responsabilità istituzionali evidenti” L’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato degli incidenti che si sono verificati prima e dopo la sfida Champions contro l’Eintracht Giornata di follia quella di mercoledì a Napoli. Violenti ... Scontri a Napoli, Manfredi: Inaccettabile per la città E' incredibile la differenza tra fuori allo stadio e all'interno, dove c'è stata una partita tranquilla e una gioia per tutti", le parole del sindaco di Napoli Manfredi durante la conferenza stampa ... L’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato degli incidenti che si sono verificati prima e dopo la sfida Champions contro l’Eintracht Giornata di follia quella di mercoledì a Napoli. Violenti ...E' incredibile la differenza tra fuori allo stadio e all'interno, dove c'è stata una partita tranquilla e una gioia per tutti", le parole del sindaco di Napoli Manfredi durante la conferenza stampa ...