Scontri a Napoli | arriva un’indiscrezione su possibile decisione della UEFA

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - LegaSalvini : ?? NAPOLI, LA LEGA: “IL GOVERNO TEDESCO RIPAGHI I DANNI” “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragion… - NCN_it : Scontri ultras, l'#Eintracht Francoforte: ''Attacco partito dai tifosi del #Napoli'' - oldmanandsea1 : RT @AnnaRagosta: Durante gli scontri a Piazza del Gesù, #Napoli, mentre intorno succede il finimondo tra violenze inaudite, sirene, bombe c… -

... imposti dal ministero dell'Interno in seguito ai violenticon gli ultras della Roma che lo scorso 8 gennaio hanno bloccato l'autostrada A1, è finita la punizione per i tifosi del. Il ...Il bilancio degliSono 8 al momento, in totale, le persone arrestate per gli incidenti verificatisi aprima e dopo la partita di Champions contro l'Eintracht Francoforte. Sale a 5 il ...Il commento della ministra a margine dell'apertura della 26esima Borsa Mediterranea del ...

Napoli-Eintracht, scontri ultrà: caos e incidenti La Gazzetta dello Sport

Dopo gli scontri di ieri a Napoli, la Uefa ora valuta l'esclusione per due anni dell'Eintracht Francoforte dalle coppe europee. Lo rivela in anteprima Sportitalia. Il direttore dell'emittente Michele ...Nella nottata e stamattina non ci sono stati altri scontri, la polizia ha confermato che non ci sono ... Siamo profondamente dispiaciuti per gli eventi avvenuti a Napoli, nulla giustifica questa ...